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Луценко і Грицак сьогодні виступлять у Раді

Луценко і Грицак сьогодні виступлять у Раді

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Голова Служби безпеки України Василь Грицак і Генеральний прокурор України Юрій Луценко сьогодні виступлять в парламенті. Про це УНН повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

За її словами, виступи Ю.Луценка і В.Грицака перед парламентарями очікують о 12:30.

На уточнююче запитання, чи прийдуть слідчі СБУ в наметове містечко, щоб допитати Саакашвілі, О.Гітлянська повідомила: “Під час виступу Василя Грицака у Верховній Раді ви почуєте всі відповіді”.

Як повідомляв УНН, 5 грудня у Верховній Раді виступив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, зокрема щодо затримання екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

Українські Національні Новини

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