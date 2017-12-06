Луценко і Грицак сьогодні виступлять у Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Голова Служби безпеки України Василь Грицак і Генеральний прокурор України Юрій Луценко сьогодні виступлять в парламенті. Про це УНН повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.
За її словами, виступи Ю.Луценка і В.Грицака перед парламентарями очікують о 12:30.
На уточнююче запитання, чи прийдуть слідчі СБУ в наметове містечко, щоб допитати Саакашвілі, О.Гітлянська повідомила: “Під час виступу Василя Грицака у Верховній Раді ви почуєте всі відповіді”.
Як повідомляв УНН, 5 грудня у Верховній Раді виступив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, зокрема щодо затримання екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.