Луценко и Грицак сегодня выступят в Раде

По ее словам, выступления Ю.Луценко и В.Грицака перед парламентариями ожидают в 12:30.

На уточняющий вопрос, придут ли следователи СБУ в палаточный городок, чтобы допросить М.Саакашвили, Е.Гитлянская сообщила: "Во время выступления Василия Грицака в Верховной Раде вы услышите все ответы".

Как сообщал УНН, 5 декабря в Верховной Раде выступил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, в частности относительно задержания экс-главы Одесской ОГА М.Саакашвили.