Луценко и Грицак сегодня выступят в Раде
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак и Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня выступят в парламенте. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
По ее словам, выступления Ю.Луценко и В.Грицака перед парламентариями ожидают в 12:30.
На уточняющий вопрос, придут ли следователи СБУ в палаточный городок, чтобы допросить М.Саакашвили, Е.Гитлянская сообщила: "Во время выступления Василия Грицака в Верховной Раде вы услышите все ответы".
Как сообщал УНН, 5 декабря в Верховной Раде выступил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, в частности относительно задержания экс-главы Одесской ОГА М.Саакашвили.