Луческу: ми припускалися багатьох помилок при початку атак

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Луческу заявив, що бразильські футболісти більш технічні, ніж інші.

"Ви бачите, що значить мати в складі бразильських гравців із хорошою технікою, з таким багажем, асортиментом техніки. У "Шахтаря" більшість гравців - бразильці, які добре поводяться з м'ячем. Це робить різницю. До того ж, нас влаштовувала нічия, тому ми організували свою гру так, щоб не давати вільних зон швидким, технічним гравцям "Шахтаря", а самим при відборі м'яча тікати в швидкі контратаки.

У той же час ми припускалися багатьох помилок при початку атак, при простих передачах, коли не було особливого тиску. Це я пов'язую з молодістю, недосвідченістю наших центральних захисників. У той же час у "Шахтаря" майстровиті, досвідчені центральні захисники, які практично не помилялися, вони починали всі свої атаки дуже добре. Суперники створювали чисельну перевагу за рахунок хороших передач, хорошої техніки.

Між Суперкубком і чемпіонатом велика різниця. Ми рік не програємо в чемпіонаті, і це багато значить. Я побажав хлопцям так само грати в подальшому", - відзначив коуч.

Нагадаємо

Між командами зберіглася триочкова дистанція в турнірній таблиці на користь "Динамо" (26 проти 23-х балів).