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Литва, Латвія та Польща готові до посередницької місії в Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Президент Литви Гітанас Науседа запропонував створити в Білорусі національну раду з представників влади та громадянського суспільства з метою подолання кризи в країні. За його словами, якщо Мінськ схвалить цю ініціативу, звільнить затриманих та припинить насильство, президенти Польщі, Литви та Латвії могли би взяти на себе посередницьку місію. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Науседа вже обговорив цю ініціативу з польським та латвійським колегами.

“Хочу запропонувати план з трьох пунктів, котрий міг би стати прелюдією до посередництва президентів регіону в справі подолання кризи в Білорусі. Складових плану три. По-перше, органи влади Білорусі припиняють застосування сили проти своїх громадян та нагнітання ситуації. По-друге, влада Білорусі звільняє затриманих, котрих уже тисячі, всіх учасників протестів, котрі на сьогодні піддані репресіям. Третій пункт — органи влади Білорусі відновлюють діалог зі своїм громадянським суспільством”, — сказав президент Литви.

За словами Науседи, добрим рішенням у цьому напрямі могло би стати формування “національної ради з представників влади та громадянського суспільства, обов’язком і метою якої був би пошук рішень з виходу з кризи у середньостроковий період”.

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Нагадаємо, у Мінську та інших містах Білорусі після президентських виборів 9 серпня продовжуються масові акції протесту проти офіційних підсумків голосування. За перші дві доби затримано близько п’яти тисяч осіб. За офіційними даними, одна людина загинула. Проте місцеві ЗМІ пишуть, що після затримання силовиками помер 25-річний мешканець Гомеля.

Раніше стало відомо про затримання в Мінську громадян України, про це правозахисний центр “Вясна” повідомив посольству України в Мінську. У посольстві України в Мінську центру повідомили, що українські консули в курсі справи про затримання правозахисників і займаються нею. Пізніше стало відомо, що проти українських правозахисників порушили кримінальну справу.

Зранку 12 серпня в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що вже на той час у Білорусі затримали дев’ять українців і побили українського фотокореспондента.

За останні кілька днів у Білорусі, де тривають масові протести проти президента Олександра Лукашенка, силовики затримали чи й побили ще кількох іноземних журналістів. Декого з них уже звільнили.

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