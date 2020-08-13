Литва, Латвия и Польша готовы к посреднической миссии в Беларуси

КИЕВ. 13 августа. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа предложил создать в Беларуси национальный совет из представителей власти и гражданского общества с целью преодоления кризиса в стране. По его словам, если Минск примет эту инициативу, освободит задержанных и прекратит насилие, президенты Польши, Литвы и Латвии могли бы взять на себя посредническую миссию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.