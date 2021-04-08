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Лікар пояснив, чому перед вакцинацією треба зробити тест на COVID-19

Лікар пояснив, чому перед вакцинацією треба зробити тест на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Лікар-інфекціоніст Ігор Гайдук вважає, що перед вакцинацією варто обов'язково зробити тест на COVID-19 – ПЛР або антигенний. Чому це важливо, він пояснив у коментарі УНН.

Цитата:

"Людина може виявитися хворою, а хворим не роблять вакцинацію, тому що, по-перше, це нічого не дасть. По-друге, це додаткове навантаження, яке може погіршити стан. Якщо організм із останніх сил бореться зі збудником, а ще додати збудника, то все одно кількісно агресорів буде більше. Тому небезпечно хворих вакцинувати", - пояснив лікар.

Деталі

За словами Гайдука, поряд із масовою вакцинацією повинно проходити широке тестування на COVID-19 контактних і безсимптомних з подальшою ізоляцією заражених.

"Потрібно і вакцинувати, і тестувати, щоб виявляти контактних і ізолювати, тому що вони будуть просто розповсюджувати коронавірус швидше, ніж буде йти вакцинація", - розповів інфекціоніст.

Він зауважує, що виявляти COVID-19 можна антигенним тестом – ІФА або експрес-методом – або на крайній випадок – ПЛР-тестом. А вже після хвороби необхідно здати ІФА-тест на антитіла, щоб перевірити їхні титри та дізнатися, чи виробився імунітет.

 

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