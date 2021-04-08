Врач объяснил, почему перед вакцинацией надо сделать тест на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Врач-инфекционист Игорь Гайдук считает, что перед вакцинацией следует обязательно сделать тест на COVID-19 - ПЦР или антигенный. Почему это важно, он объяснил в комментарии УНН.
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"Человек может оказаться больным, а больным не делают вакцинацию, потому что, во-первых, это ничего не даст. Во-вторых, это дополнительная нагрузка, которая может ухудшить состояние. Если организм из последних сил борется с возбудителем, а еще добавить возбудителя, то все равно количественно агрессоров будет больше. Поэтому опасно больных вакцинировать", - пояснил врач.
Детали
По словам Гайдука, наряду с массовой вакцинацией должно проходить широкое тестирование на COVID-19 контактных и бессимптомных с последующей изоляцией зараженных.
"Нужно и вакцинировать и тестировать, чтобы выявлять контактных и изолировать, так как они будут просто распространять коронавирус быстрее, чем будет идти вакцинация", - рассказал инфекционист.
Он отмечает, что проявлять COVID-19 можно антигенным тестом - ИФА или экспресс-методом - или на крайний случай - ПЦР-тестом. А уже после болезни необходимо сдать ИФА-тест на антитела, чтобы проверить их титры и узнать, выработался ли иммунитет.