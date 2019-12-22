Лавров пояснив, як Росія хоче допомогти Зеленському

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Росія готова старатся допомогти Президенту України Володимиру Зеленському та буде "спонукати" так звані "ДНР" і "ЛНР" конструктивно підходити до виконання рішень, які будуть узгоджуватися в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі щодо пропозицій "нормандського формату". Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в ефірі одного з російських телеканалів, передає УНН з посиланням на ТАСС .