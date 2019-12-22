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Лавров пояснив, як Росія хоче допомогти Зеленському

Лавров пояснив, як Росія хоче допомогти Зеленському

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Росія готова старатся допомогти Президенту України Володимиру Зеленському та буде "спонукати" так звані "ДНР" і "ЛНР" конструктивно підходити до виконання рішень, які будуть узгоджуватися в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі щодо пропозицій "нормандського формату". Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в ефірі одного з російських телеканалів, передає УНН з посиланням на ТАСС .

Так, за словами Лаврова, в Україні є ті, хто намагається "зберегти русофобський настрій у зовнішній політиці, конфлікт на Донбасі, який багатьох влаштовує".

"Це сумно, але ми будемо готові в тій мірі, в якій ми можемо, намагатися йому (Президенту Володимиру Зеленському - ред.) допомогти, зокрема будемо спонукати Донецьк і Луганськ до того, щоб вони максимально конструктивно підходили до виконання тих рішень, які в контактній групі за пропозицією "нормандського формату" будуть узгоджуватися", - сказав глава МЗС РФ.

Як повідомляв УНН, раніше Лавров заявив про "нову перешкоду" для обміну між Україною та ОРДЛО.

Українські Національні Новини

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