Курс готівкового долара не змінився

Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:

USD/UAH — 27,0500/27,1500 (не змінився);

EUR/UAH — 28,8000/29,1500 (зріс на 0,52%);

RUR/UAH — 0,4125/0,4210 (зріс на 0,06%).

Як повідомляв УНН, курс готівкового долара у четвер зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці зріс на 0,18%.