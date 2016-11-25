Курс наличного доллара не изменился
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Курс наличного доллара в четверг утром на рынке валютообменных операций в столице не изменился, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
USD / UAH - 27,0500 / 27,1500 (не изменился);
EUR / UAH - 28,8000 / 29,1500 (вырос на 0,52%);
RUR / UAH - 0,4125 / 0,4210 (вырос на 0,06%).
Как сообщал УНН, курс наличного доллара в четверг утром на рынке валютообменных операций в столице вырос на 0,18%.