Курс наличного доллара не изменился

Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:

USD / UAH - 27,0500 / 27,1500 (не изменился);

EUR / UAH - 28,8000 / 29,1500 (вырос на 0,52%);

RUR / UAH - 0,4125 / 0,4210 (вырос на 0,06%).

Как сообщал УНН, курс наличного доллара в четверг утром на рынке валютообменных операций в столице вырос на 0,18%.