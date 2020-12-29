Кривонос про своє звільнення з РНБО: дякую за новорічний подарунок

Кривонос повідомив, лише 16 грудня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про територіальну оборону України. Попри це, зазначив він, Зеленський підписав указ про його звільнення.

“Можна звільнити людину з посади, але людину з людини не звільнити! Дякую президенту України за новорічний подарунок”, — зазначив він.

29 грудня президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Напередодні Кривонос розкритикував ідею Зеленського мобілізувати чоловіків і жінок у випадку нападу Росії.

Заступником секретаря РНБО Сергій Кривонос став іще за часів п’ятого президента України Петра Порошенка. Кривонос був призначений на цю посаду 12 березня 2019 року. До цього він обіймав посаду заступника командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Як повідомлялося раніше в УНН, Президент України Володимир Зеленський сьогодні скликав засідання РНБО, під час якого розглядалося питання конституційної кризи.