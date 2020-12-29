Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомляє пресслужба ОПУ, інформує УНН.
"Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ № 604/2020 Глава держави підписав 29 грудня", - йдеться у повідомленні.
Згідно з документом, Сергія Кривоноса направлено у розпорядження Міністерства оборони України.
Нагадаємо, нещодавно Кривонос розкритикував план Президента Володимира Зеленського про мобілізацію жінок і чоловіків у разі нападу Росії, назвавши його "нереальним, оскільки вони не воюють м'ясом і ідеологічно люди не готові".
Як повідомлялося раніше в УНН, Президент України Володимир Зеленський сьогодні скликав засідання РНБО, під час якого розглядалося питання конституційної кризи.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський також відсторонив главу КСУ Тупицького на два місяці.