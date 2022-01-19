Коротко про “вугільну справу” Порошенка: за матеріалами правоохоронних органів

Суд відправив Порошенка під особисті зобов’язання.

Вугільна справа

У Державному бюро розслідувань повідомили деталі так званої “вугільної справи”, у якій фігурує п’ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко. Про це під час брифінгу у понеділок розповіла радник з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

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“У вересні-листопаді 2021 року у даному проваджені вже повідомлено про підозру народному депутату Віктору Медведчуку, бізнесмену Сергію Козярі та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину... Досудовим розслідуванням встановлено, що особи-фігуранти вищезгаданого провадження діяли за попередньою змовою та сприяли діяльності терорганізації, вчиняючи умисні дії на шкоду територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та економчній безпеці України”, — сказала Сапьян.

Деталі

Сапьян нагадала, що ДБР розслідує провадження за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (Фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (Державна зрада), та ч. 1 ст. 258-3 (Створення террористичної організації) ККУ.

Вона додала, що 20 грудня 2021 року у цьому кримінальному провадженні п’ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку повідомлено про підозру.

З її слів, за даними слідства, у жовтні 2014 року представники вищого політичного керівництва Російської Федерації вирішили залучити до підривної діяльності проти України Медведчука Віктора Володимировича, який впродовж тривалого часу мав особисті тісні зв’язки з вищим політичним керівництвом як України, так і РФ.

Повідомляється, що Медведчук “досяг домовленності з Петром Порошенком, який як президент України мав необхідні можливості адмінвпливу на вертикалі виконавчої та законодавчої влади”.

У ДБР зазначили, у серпні-жовтні 2014 року урядом України та відповідними ДП вживались заходи, спрямовані на диверсифікацію джерел постачання вугілля.

Тоді ж, за словами Сапьян, “Віктор Медведчук та представники вищого політичного керівництва Російської Федерації... розробили план про сприяння діяльності терористичних організацій через створення в умовах опалювального сезону штучного дефіциту вугілля для потреб енергогенеруючих підприємств України”.

У ДБР стверджують, що Медведчук взяв на себе функцію комунікатора з РФ, Порошенко “залишив за собою управлінські і кадрові питання, а у разі необхідності — адміністративний вплив”.

Повідомляється, що у листопаді 2014 року Медведчук, за даними слідства, залучив до схеми бізнесмена Сергія Кузяру, який, як вказується, мав зв’язки із представниками “ЛНР” та “ДНР” та був добре обізнаний з діяльністю підприємств вуглевидобувної галузі на непідконтрольних територіях.

Передбачалось, як кажуть у ДБР, що РФ спочатку створює штучний дефіцит вугілля для енергогенеруючих підприємств України, для цього вона обмежила обсяги його поставок зі своєї території. Керівники терористичних організацій в свою чергу визначили по одному видобувному підприємству, які виступили як постачальники вугілля для енергогенеруючих підприємств України, а після отримання авансових платежів вони розпочали його відвантаження та постачання, розповіли у ДБР.

“Весь цей час Віктор Медведчук погоджував свої дії із вищим політичним керівництвом РФ та доповідав у Москву кураторам про перебіг подій та хід реалізації плану”, — каже радниця ДБР.

Після цього, за її словами, дії Порошенка, зокрема висловлені ним сумніви щодо якості вугілля, яке Україна отримувала з Південно-Африканської Республіки, “створили передумови та стали основною причиною” розірвання контракту з ПАР.

“Після цього ПАТ „Центренерго“ опинилося у штучно створених умовах, за яких мало змогу імпортувати вугілля лише від підприємств РФ, що дало змогу вищому керівному складу державних органів РФ приступити до реалізації своєї частини злочинного плану”, — зазначила Сапьян.

Для цього, з її слів, в РФ ухвалили рішення про блокування поставок російського вугілля на територію України, залишивши можливість для ввезення вугілля виключно з території України, яка тимчасово контролюється представниками бойовиків.

Радниця стверджує, що, “переслідуючи політичні інтереси, Порошенко та Медведчук ухвалили рішення про необхідність надання операціям з придбання вугілля у підприємств, визначених терористами, вигляду звичайної господарської діяльності через формальну перереєстрацію місця їх знаходження та відкриття” рахунків на підконтрольній Україні території, видаючи їх за національних виробників вугільної продукції.

Також з її слів, за даними правоохоронців, Порошенко сприяв призначенню на посаду міністра енергетики Демчишина, який, як стверджують у ДБР, сприяв реалізації схеми та скасував рішення попередника, які визначали роботу із підприємствами “Л/ДНР” поза законом.

У ДБР стверджують, що за 2015 рік за поставки вугілля з ТОТ було витрачено щонайменше 205 млн грн.