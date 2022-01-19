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Коротко об "угольном деле" Порошенко: по материалам правоохранительных органов

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 января. УНН. Сегодня Печерский суд столицы объявил об избрании меры пресечения в рамках так называемой “угольной дела” пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко, сообщает УНН.

Суд отправил Порошенко под личные обязательства.

Угольное дело

В Государственном бюро расследований сообщили детали так называемого "угольного дела", в котором фигурирует пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко. Об этом во время брифинга в понедельник рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

Цитата:

“В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении народному депутату Виктору Медведчуку, бизнесмену Сергею Козяре и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину. Досудебным расследованием установлено, что лица-фигуранты вышеупомянутого производства действовали по предварительному сговору и способствовали деятельности терорганизации, совершая умышленные действия в ущерб территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины”, — сказала Сапьян.

Детали

Сапьян напомнила, что ГБР расследует производство по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористичной организации) УКУ.

Она добавила, что 20 декабря 2021 года в этом уголовном производстве пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко сообщено о подозрении.

Так, по ее словам, по данным следствия, в октябре 2014 года представители высшего политического руководства Российской Федерации решили привлечь к подрывной деятельности против Украины Медведчука Виктора Владимировича, который на протяжении длительного времени имел тесные личные связи с высшим политическим руководством как Украины, так и РФ.

Сообщается, что Медведчук "достиг договоренности с Петром Порошенко, который как президент Украины имел необходимые возможности админвлияния на вертикали исполнительной и законодательной власти“.

Так, в ГБР отметили, в августе-октябре 2014 года правительством Украины и соответствующими ГП принимались меры, направленные на диверсификацию источников поставок угля.

Тогда же, по словам Сапьян, “Виктор Медведчук и представители высшего политического руководства Российской Федерации... разработали план о содействии деятельности террористических организаций через создание в условиях отопительного сезона искусственного дефицита угля для нужд энергогенерирующих предприятий Украины”.

В ГБР утверждают, что Медведчук взял на себя функцию коммуникатора с РФ, Порошенко “оставил за собой управленческие и кадровые вопросы, а в случае необходимости — административное воздействие”.

Сообщается, что в ноябре 2014 года Медведчук, по данным следствия, привлек к схеме бизнесмена Сергея Кузяру, который, как указывается, имел связи с представителями “ЛНР” и “ДНР” и был хорошо знаком с деятельностью предприятий угледобывающей отрасли на неподконтрольных территориях.

Предполагалось, как говорят в ГБР, что РФ изначально создает искусственный дефицит угля для энергогенерирующих предприятий Украины, для этого она ограничила объемы его поставок со своей территории. Руководители террористических организаций в свою очередь определили по одному добывающем предприятию, которые выступили как поставщики угля для энергогенерирующих предприятий Украины, а после получения авансовых платежей они начали его отгрузку и поставку, рассказали в ГБР.

“Все это время Виктор Медведчук согласовывал свои действия с высшим политическим руководством РФ и докладывал в Москву кураторам о ходе событий и ходе реализации плана”, — говорит советник ГБР.

После этого, по ее словам, действия Порошенко, в частности высказанные им сомнения относительно качества угля, который Украина получала из Южно-Африканской Республики, создали предпосылки и стали основной причиной расторжения контракта с ЮАР.

“После этого ПАО "Центрэнерго“ оказалось в искусственно созданных условиях, при которых имело возможность импортировать уголь только от предприятий РФ, что позволило высшему руководящему составу государственных органов РФ приступить к реализации своей части преступного плана”, — отметила Сапьян.

Для этого, по ее словам, в РФ приняли решение о блокировании поставок российского угля на территорию Украины, оставив возможность для ввоза угля исключительно по территории Украины, которая временно контролируется представителями боевиков.

Советник утверждает, что, “преследуя политические интересы, Порошенко и Медведчук приняли решение о необходимости предоставления операциям по приобретению угля у предприятий, определенных террористами, виду обычной хозяйственной деятельности через формальную перерегистрацию места их нахождения и открытия" счетов на подконтрольной Украине территории, выдавая их за национальных производителей угольной продукции.

Также с ее слов, по данным правоохранителей, Порошенко способствовал назначению на пост министра энергетики Демчишина, который, как утверждают в ГБР, способствовал реализации схемы и отменил решение предшественника, которые определяли работу с предприятиями “Л/ДНР” вне закона.

В ГБР утверждают, что за 2015 год за поставки угля с ВОТ было потрачено не менее 205 млн грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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