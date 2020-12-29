Коронавірус на Буковині: за добу знову одужало втричі більше людей, ніж захворіло

Так, загалом на Буковині зафіксовано 39 815 випадків хвороби. За останню добу 481 людей одужало, 28 459 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 775 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 940 зразків.

Більше подробиць голова ОДА не навів.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 037 362 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 18 081 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.