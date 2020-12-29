Коронавирус на Буковине: за сутки снова выздоровело втрое больше людей, чем заболело
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали лишь 153 новых случаев инфицирования COVID-19, когда выздоровел 481 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачук.
Так, в целом на Буковине зафиксировано 39 815 случаев болезни. За последние сутки 481 человек выздоровел, 28 459 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 775 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 940 образцов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1037362 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 18 081 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.