Компанія Virgin Galactic підняла свій корабель на висоту 89,9 км

“SpaceShipTwo в природних для нього умовах”, — таким підписом компанія супроводила розміщену в Twitter фотографію корабля на тлі Землі. За повідомленням інтернет-порталу Space.com, літак-носій WhiteKnightTwo вилетів з аеродрому в пустелі Мохаве (штат Каліфорнія), а, коли він досяг необхідної висоти, був включений ракетний двигун суборбітального корабля Unity. Він піднявся на висоту 55,87 миль (89,9 км). На борту перебували пілоти Дейв Маккей і Майкл Мазуччо, а також керівник групи підготовки персоналу компанії Бет Мосес.

На борту суборбітального корабля знаходилися також чотири комплекти апаратури NASA для проведення експериментів з виміру електромагнітних параметрів, з оцінки впливу мікрогравітації на рідини і гази, на частинки пилу і на вібрацію.

Нинішній політ SpaceShipTwo став вже другим, коли була перевищена висота в 50 миль (80 км). Перший такий політ відбувся в грудні минулого року, тоді корабель вперше досяг висоти 82,7 км. Представники компанії раніше уточнювали, що, як і ВПС США, мають на увазі, що космос починається на висоті близько 80 км. Тим часом, згідно з визначенням Міжнародної авіаційної федерації, космічним польотом вважається той, який проходить на висоті понад 100 км.

Нагадуємо, японський зонд здійснив успішну посадку на астероїд Рюгу.