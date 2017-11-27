Колишнього фігуранта "справи 2 травня" залишили в СІЗО ще на два місяця

"Вказаним рішенням районного суду 13 листопада задоволено клопотанням прокуратури області про продовження строків арешту вказаному підозрюваному.

Так, триває досудове розслідування в об’єднаному кримінальному провадженні за фактами підготовки до організації масових заворушень та умисних діях і публічних закликах до зміни меж території та державного кордону України та повалення конституційного ладу", - йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що іншому фігуранту резонансних подій запобіжний захід у вигляді арешту продовжено Приморським районним судом 15 листопада цього року.

Досудове розслідування в об’єднаному кримінальному провадженні здійснює Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Нагадаємо, С. Долженкова і Є. Мефьодова затримали співробітники СБУ 18 вересня відразу після оголошення Іллічівським судом виправдувального вироку у “справі 2 травня” в частині подій на Грецькій площі. Їм оголосили підозри за ч.2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Київський райсуд Одеси обрав обвинуваченим запобіжнй захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.