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Колишнього фігуранта "справи 2 травня" залишили в СІЗО ще на два місяця

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 27 листопада. УНН. Апеляційний суд Одеської області залишив у силі рішення Приморського районного суду про продовження строку тримання під вартою одного з колишнього фігуранта “справи 2 травня” С.Долженкову. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеськоі області.

"Вказаним рішенням районного суду 13 листопада задоволено клопотанням прокуратури області про продовження строків арешту вказаному підозрюваному.

Так, триває досудове розслідування в об’єднаному кримінальному провадженні за фактами підготовки до організації масових заворушень та умисних діях і публічних закликах до зміни меж території та державного кордону України та повалення конституційного ладу", - йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що іншому фігуранту резонансних подій запобіжний захід у вигляді арешту продовжено Приморським районним судом 15 листопада цього року.

Досудове розслідування в об’єднаному кримінальному провадженні здійснює Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Нагадаємо, С. Долженкова і Є. Мефьодова затримали співробітники СБУ 18 вересня відразу після оголошення Іллічівським судом виправдувального вироку у “справі 2 травня” в частині подій на Грецькій площі. Їм оголосили підозри за ч.2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Київський райсуд Одеси обрав обвинуваченим запобіжнй захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Українські Національні Новини

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