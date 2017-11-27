Бывшего фигуранта "дела 2 мая" оставили в СИЗО еще на два месяца

"Указанным решением районного суда 13 ноября удовлетворено ходатайство прокуратуры области о продлении сроков ареста указанном подозреваемому.

Так, продолжается досудебное расследование в объединенном уголовном производстве по фактам подготовки к организации массовых беспорядков и умышленных действиях и публичных призывах к изменению границ территории и государственной границы Украины и свержению конституционного строя", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что второму фигуранту резонансных событий мера пресечения в виде ареста продлен Приморским районным судом 15 ноября этого года.

Досудебное расследование в объединенном уголовном производстве осуществляет Управление Службы безопасности Украины в Одесской области.

Напомним, С.Долженкова и Е.Мефьодова задержали сотрудники СБУ 18 сентября сразу после объявления Ильичевским судом оправдательного приговора в "деле 2 мая" в части событий на Греческой площади. Им объявили подозрения по ч.2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Киевский райсуд Одессы избрал обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.