Колишній прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон везе до Польщі гуманітарну допомогу, зібрану для українських біженців

“Зараз я їду до Польщі з двома колегами з Chippy Larder із доставкою до Червоного Хреста. Ця поїздка буде довгою, але я триматиму вас у курсі”, - написав Кемерон.

Пожертвування, включаючи одяг, підгузки та засоби першої допомоги, надходять від проекту Chippy Larder, де Кемерон був волонтером останні два роки.

Він також відзначив феноменальну щедрість британців, готових допомогти у скрутну хвилину своїм сусідам.

Раніше посол України в Лондоні одобрював допомогу біженцям, проте додав, "що краще допомагати грошима, ніж речами".

I'm currently driving to Poland with two Chippy Larder colleagues to make our delivery to the Red Cross. It’s going to be a long drive, but I’ll keep you updated along the way. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/T0ORCT4Eek

— David Cameron (@David_Cameron) March 18, 2022

Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук під час брифінгу доповіла про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні 18 березня.