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Бывший премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон везет в Польшу гуманитарную помощь, собранную для украинских беженцев

Киев • УНН

 • 132258 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Бывший премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон в своем Twitter сообщил, что везет в Польшу гуманитарную помощь, собранную для украинских беженцев. Об этом информирует УНН.

Цитата

“Сейчас я еду в Польшу с двумя коллегами из Chippy Larder с доставкой до Красного Креста. Эта поездка будет долгой, но я буду держать вас в курсе”, - написал Кэмерон.

Пожертвования, включая одежду, подгузники и средства первой помощи, поступающие от проекта Chippy Larder, где Кэмерон был волонтером последние два года.

Он также отметил феноменальную щедрость британцев, готовых помочь в трудную минуту своим соседям.

Ранее посол Украины в Лондоне одобрял помощь беженцам, однако добавил, что "лучше помогать деньгами, чем вещами".

I'm currently driving to Poland with two Chippy Larder colleagues to make our delivery to the Red Cross. It’s going to be a long drive, but I’ll keep you updated along the way.#StandWithUkraine️pic.twitter.com/T0ORCT4Eek

— David Cameron (@David_Cameron)March 18, 2022

Добавим

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук во время брифинга доложила о результатах работы гуманитарных коридоров за сегодня 18 марта.

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