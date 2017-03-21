Київський підприємець незаконно облаштував ресторан в Сирецькому парку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Києві судитимуть підприємця, який незаконно облаштував ресторан у Сирецькому парку. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Київська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора приватного підприємства, який самовільно зайняв 0,06 га землі на вул. Т.Шамрила та облаштував на ділянці заклад громадського харчування.
Як з’ясувалося, вказана земельна ділянка включена до програми розвитку зелених зон столиці. Крім того ділянка частково потрапляє до території існуючого парку “Сирецький” та охоронної зони навколо об’єкта енергетичної системи. Попри це службовець приватного товариства самовільно зайняв землю, збудувавши на ній ресторанний комплекс.
Крім того, з метою реєстрації об’єкта нерухомості, директор товариства підписав, а в подальшому зареєстрував в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок та готовність об’єкта до експлуатації, зміст яких не відповідав дійсності.
Дії службовця кваліфіковано за ч.2 ст.197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.
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