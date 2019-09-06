Київ з ранку п'ятниці скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Станом на 8:20 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у ранкових заторах зупинився Поділ – вулиці Набережно-Хрещатицька, Нижній Вал, Миколи Грінченка. Спостерігається ускладнення руху на Володимирському узвозі.
Також водіям варто врахувати перекритий рух на вулицях Олександра Довженка, Вадима Гетьмана та Мостицькій.
Ускладнено рух проспектами Перемоги, Космонавта Комарова, вулицями Дегтярівська, Олени Теліги, Січових Стрільців, Академіка Єфремова.
"Стоїть" проспект Валерія Лобановського, вулиця Юрія Ілленка. Частково ускладнено рух бульваром Тараса Шевченка, вулицями Саксаганського та Льва Толстого.
На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, проспектах Юрія Гагаріна та Генерала Ватутіна.
Рух на мостах - Дарницькому, Південному, Північному, Патона - ускладнено в напрямку правого берега. Мостом Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, 6 вересня в Україні до 30 градусів тепла.