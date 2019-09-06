Киев с утра пятницы сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. По состоянию на 8:20 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в утренних пробках остановился Подол - улицы Набережно-Крещатицкая, Нижний Вал, Николая Гринченко. Наблюдается затруднение движения на Владимирском спуске.
Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Александра Довженко, Вадима Гетьмана и Мостицкой.
Затруднено движение проспектами Победы, Космонавта Комарова, улицам Дегтяревская, Елены Телиги, Сечевых Стрельцов, Академика Ефремова.
"Стоит" проспект Валерия Лобановского, улица Юрия Илленко. Частично затруднено движение по бульвару Тараса Шевченко, улицами Саксаганского и Льва Толстого.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.
Движение на мостах - Дарницком, Южном, Северном, Патона - затруднено в направлении правого берега. Мостом Метро можно проехать свободно.
Напомним, 6 сентября в Украине до 30 градусов тепла.