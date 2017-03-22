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Китайський контрабандист намагався провезти 1 тис. діамантів у взутті

Китайський контрабандист намагався провезти 1 тис. діамантів у взутті

Київ • УНН

 • 9441 перегляди

КИІВ. 22 березня. УНН. Китайські митники затримали молодика, який намагався ввезти з Гонконгу в Шеньчжень близько 1 тис. діамантів, заховавши їх в підошвах взуття, передає УНН з посиланням на The South China Morning Post.

Зловмисника виявили митники на прикордонному переході Лову, який з’єднує Гонконг з внутрішніми районами Китаю. Молодий чоловік викликав підозру співробітників митниці тим, що пересувався навшпиньки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Женеві за 17,1 млн дол. продали рідкісний блакитний діамант

Працівники митниці зупинили чоловіка і при огляді взуття під устілками виявили пакети з діамантами загальною вагою 212,9 карат.

Як повідомляв УНН, найбільший рожевий діамант грушеподібного ограновування під назвою "Унікальний рожевий" було продано в Женеві з аукціону Sotheby's за 31,5 млн дол..

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