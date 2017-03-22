Китайский контрабандист пытался провезти 1 тыс. бриллиантов в обуви

Злоумышленника обнаружили таможенники на пограничном переходе Лову, который соединяет Гонконг с внутренними районами Китая. Молодой человек вызвал подозрение сотрудников таможни тем, что передвигался на цыпочках.

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Работники таможни остановили мужчину и при досмотре обуви под стельками обнаружили пакеты с бриллиантами общим весом 212,9 карат.

Как сообщал УНН, самый большой розовый бриллиант грушевидной огранки под названием "Уникальный розовый" было продано в Женеве на аукционе Sotheby's за 31,5 млн. долл.