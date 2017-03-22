Китайский контрабандист пытался провезти 1 тыс. бриллиантов в обуви
Киев • УНН
Киив. 22 марта. УНН. Китайские таможенники задержали молодого человека, который пытался ввезти из Гонконга в Шэньчжэнь около 1 тыс. бриллиантов, спрятав их в подошвах обуви, передает УНН со ссылкой на The South China Morning Post.
Злоумышленника обнаружили таможенники на пограничном переходе Лову, который соединяет Гонконг с внутренними районами Китая. Молодой человек вызвал подозрение сотрудников таможни тем, что передвигался на цыпочках.
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Работники таможни остановили мужчину и при досмотре обуви под стельками обнаружили пакеты с бриллиантами общим весом 212,9 карат.
Как сообщал УНН, самый большой розовый бриллиант грушевидной огранки под названием "Уникальный розовый" было продано в Женеве на аукционе Sotheby's за 31,5 млн. долл.