Кістіон назвав відповідальних за врегулювання ситуації з боргами перед шахтарями
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Міністерство енергетики та вугільної промисловості, Міністерство фінансів та Антимонопольний комітет України мають невідкладно врегулювати ситуацію з боргами із заробітної плати перед шахтарями. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон, передає УНН з посиланням на прес-службу віце-прем’єра.
"Ситуація із боргами по зарплаті перед шахтарями неприйнятна для уряду. Міністерство енергетики і вугільної промисловості, Міністерство фінансів та Антимонопольний комітет України мають невідкладно врегулювати ситуацію", - цитує прес-служба слова В.Кістіона.
Віце-прем’єр зазначив, що у Бюджеті-2018 передбачено 1,3 млрд гривень на забезпечення фонду оплати праці українських шахтарів, які працюють на державних вугільних шахтах.
Нагадаємо, у листопаді 2017 року на Волині шахтарі влаштували страйк.