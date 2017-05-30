Кількість жертв урагану в Москві збільшилася до 14 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Жертвами урагану в Москві і Підмосков'ї стали 14 осіб: в столиці РФ загинули 11 людей, в області – троє. Про це повідомила офіційний представник Слідчого комітету Росії Світлана Петренко, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
“На даний момент (9 ранку 30 травня — ред.) встановлено, що в результаті ураганного вітру в Москві і Підмосков’ї 29 травня всього загинуло 14 осіб: 11 — в Москві і 3 — в Московській області. Точна кількість постраждалих і розмір заподіяної шкоди уточнюються”, — сказала С.Петренко.
Як повідомляв УНН, у понеділок на Москву обрушився шквалистий вітер з поривами до 28 м/с і злива.
Кількість постраждалих внаслідок урагану в Москві зросла до 140 осіб.