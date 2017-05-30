Число жертв урагана в Москве увеличилось до 14 человек

“На данный момент (9 утра 30 мая — ред.) установлено, что в результате ураганного ветра в Москве и Подмосковье 29 мая всего погибло 14 человек: 11 — в Москве и 3 — в Московской области. Точное количество пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются”, — сказала С.Петренко.

Как сообщал УНН, в понедельник на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 м/с и ливень.

Число пострадавших в результате урагана в Москве увелилось до 140 человек.