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Кількість загиблих через протести у Індії зросла до 20

Кількість загиблих через протести у Індії зросла до 20

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Внаслідок сутичок між поліцейськими і протестувальниками в Індії кількість загиблих зросла до 20. Про це повідомляє УНН із посиланням на The National.

"Щонайменше 20 людей загинули під час протестів проти суперечливого закону про громадянство в Індії, оскільки влада обмежила доступ до Інтернету, намагаючись вгамувати протестувальників", - пишуть у виданні.

Зазначається, що у суботу, 21 грудня, поліція відкрила вогонь під час протестів, а також застосовувала сльозогінний газ та палиці проти громадян.

Однак протестувальники пообіцяли продовжувати свою боротьбу до скасування закону.

Раніше повідомлялось про 11 загиблих через протести в Індії.

Також нагадаємо, протести виникли через ухвалення нового законодавства, що дозволяє надавати громадянство мільйонам нелегальних мігрантів, які в’їхали в Індію з сусідніх Афганістану, Пакистану та Бангладеш до 2015 року. Йдеться лише про немусульман. Уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді вважає, що таким чином зможе захистити релігійні меншини від переслідувань у сусідніх країнах.

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