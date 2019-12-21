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Количество погибших из-за протестов в Индии возросло до 20

Количество погибших из-за протестов в Индии возросло до 20

Киев  •  УНН

 • 13412 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В результате столкновений между полицейскими и протестующими в Индии число погибших возросло до 20. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The National.

"По меньшей мере 20 человек погибли во время протестов против спорного закона о гражданстве в Индии, поскольку власти ограничили доступ к Интернету, пытаясь утихомирить протестующих", - пишут в издании.

Отмечается, что в субботу, 21 декабря, полиция открыла огонь во время протестов, а также применяла слезоточивый газ и палки против граждан.

Однако протестующие пообещали продолжать свою борьбу до отмены закона.

Ранее сообщалось о 11 погибших из-за протестов в Индии.

Также напомним, протесты возникли из-за принятия нового законодательства, позволяющего предоставлять гражданство миллионам нелегальных мигрантов, которые въехали в Индию из соседних Афганистана, Пакистана и Бангладеш до 2015 года. Речь идет лишь о немусульманах. Правительство премьер-министра Нарендры Моди считает, что таким образом сможет защитить религиозные меньшинства от преследований в соседних странах.

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