Кількість вбивств у Лондоні за цей рік може побити рекорд десятиліття

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Агентство Reuters проаналізувало статистику вбивств, скоєних у цьому році в Нью-Йорку та Лондоні, і прийшло до невтішного висновку: хоча в британській столиці у два рази менше вбивств, ніж у найбільшому місті США, їх може виявитися більше, ніж у будь-який із попередніх десяти років, інформує УНН.

Як раніше інформував УНН, березні та лютому цього року в Лондоні вперше з початку XIX століття, коли взагалі почали збирати подібні дані, було скоєно більше вбивств, ніж у Нью-Йорку. Свіжі дані лондонської поліції показують, що, незважаючи на ці сплески, у цілому від початку року по кінець жовтня в лондонській столиці вбивств було в два рази менше, ніж у Нью-Йорку: 112 проти 238. Однак уже в листопаді кількість скоєних вбивств збільшилася до 127, і, як вважає Reuters, до кінця поточного року може бути побитий антирекорд 2008 року (154 вбивства).

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