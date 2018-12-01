Кількість вбивств у Лондоні за цей рік може побити рекорд десятиліття

Як раніше інформував УНН, березні та лютому цього року в Лондоні вперше з початку XIX століття, коли взагалі почали збирати подібні дані, було скоєно більше вбивств, ніж у Нью-Йорку. Свіжі дані лондонської поліції показують, що, незважаючи на ці сплески, у цілому від початку року по кінець жовтня в лондонській столиці вбивств було в два рази менше, ніж у Нью-Йорку: 112 проти 238. Однак уже в листопаді кількість скоєних вбивств збільшилася до 127, і, як вважає Reuters, до кінця поточного року може бути побитий антирекорд 2008 року (154 вбивства).