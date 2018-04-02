Уперше в історії: Лондон обігнав Нью-Йорк за кількістю вбивств
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Показники вбивств у Лондоні вперше обігнали криміногенну ситуацію в Нью-Йорку. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times.
У Скотленд-Ярді заявили про те, що вони розслідують 12 вбивств, які були скоєні за останні 19 днів.
У лютому в столиці Британії було вбито п’ятнадцять людей, у порівнянні з 14 у Нью-Йорку. Останні дані за березень показали: 23 вбивства в Лондоні проти 21 у американському місті.
Важливо відмітити, що міста мають однакову кількість жителів.
Як повідомляв УНН, в одному з сіл Косівського району Івано-Франківської області жінка насмерть забила молотком свою 6-річну дитину.