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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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8 марта, 13:20 • 146105 просмотра

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Впервые в истории: Лондон обогнал Нью-Йорк по количеству убийств

Впервые в истории: Лондон обогнал Нью-Йорк по количеству убийств

Киев  •  УНН

 • 9148 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Показатели убийств в Лондоне впервые обогнали криминогенную ситуацию в Нью-Йорке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.

В Скотленд-Ярде заявили о том, что они расследуют 12 убийств, которые были совершены за последние 19 дней.

В феврале в столице Великобритании были убиты пятнадцать человек, по сравнению с 14 в Нью-Йорке. Последние данные за март показали: 23 убийства в Лондоне против 21 в американском городе.

Важно отметить, что города имеют одинаковое количество жителей.

Как сообщал УНН, в одном из сел Косовского района Ивано-Франковской области женщина насмерть забила молотком своего 6-летнего ребенка.

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