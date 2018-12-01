Количество убийств в Лондоне за этот год может побить рекорд десятилетия

Как ранее информировал УНН, марте и феврале этого года в Лондоне впервые с начала XIX века, когда вообще начали собирать подобные данные, было совершено больше убийств, чем в Нью-Йорке. Свежие данные лондонской полиции показывают, что, несмотря на эти всплески, в целом с начала года по конец октября в лондонской столицы убийств было в два раза меньше, чем в Нью-Йорке: 112 против 238. Однако уже в ноябре количество совершенных убийств увеличилось до 127, и, как считает Reuters, до конца текущего года может быть побит антирекорд 2008 года (154 убийства).