Количество убийств в Лондоне за этот год может побить рекорд десятилетия
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Агентство Reuters проанализировало статистику убийств, совершенных в этом году в Нью-Йорке и Лондоне, и пришло к неутешительному выводу: хотя в британской столице в два раза меньше убийств, чем в крупнейшем городе США, их может оказаться больше, чем в любой из предыдущих десяти лет, информирует УНН.
Как ранее информировал УНН, марте и феврале этого года в Лондоне впервые с начала XIX века, когда вообще начали собирать подобные данные, было совершено больше убийств, чем в Нью-Йорке. Свежие данные лондонской полиции показывают, что, несмотря на эти всплески, в целом с начала года по конец октября в лондонской столицы убийств было в два раза меньше, чем в Нью-Йорке: 112 против 238. Однако уже в ноябре количество совершенных убийств увеличилось до 127, и, как считает Reuters, до конца текущего года может быть побит антирекорд 2008 года (154 убийства).