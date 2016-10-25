Керівництво Нацкомісії з цінних паперів може бути відправлене у відставку за розголошення конфіденційної інформації

В даному випадку, за словами І. Когут, мова йде про главу Нацкомісії Тимуром Хромаєвим, його заступника Дмитро Тарабакін і замдиректора департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж НКЦПФР Іраклія Барамія.

"У будь-якій країні світу цивілізованою, якби така інформація була оприлюднена і відповідала дійсності - це відставка. Якщо це неправда - то сама Комісія, в моєму розумінні, повинна була написати заяву в прокуратуру та інші органи, щоб ті провели перевірку. При цьому, комісія повинна надати свої електронні скриньки, щоб правоохоронці могли перевірити, чи були знищені листи, або вся переписка залишилася і в ній дійсно немає того, про що написали ЗМІ. Це принципово важливе питання. Обсяг інформації, якою володіє комісія, він величезний. Тут стоїть питання захисту інвесторів та конфіденційність ринку ", - відзначає він.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Глава Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Тимур Хромаєв передає в ЗМІ і депутатам конфіденційну інформацію комісії в своїх інтересах. Про це йдеться в журналістському розслідуванні видання "Известия" , в розпорядженні якого опинилося листування радника глави НКЦБФР з журналістами і посадовими особами комісії. Велика частина спілкування на тему надання інформації для ЗМІ стосується ОВДП.

Крім того, в листопаді 2015 року телеканал ZIK у своєму розслідуванні продемонстрував відповідь Нацкомісії на депутатський запит народного депутата Олексія Мушака. У відповіді, підписаній заступником голови комісії Дмитром Тарабакіним озвучена конфіденційна інформація щодо операцій з ОВДП на біржі "Перспектива". Відразу після того, як сюжет з'явився в ЗМІ Іраклій Барамія написав панові кульгає, що розголошення інформації потрапляє під кримінальний кодекс, і потрібно бути акуратніше з тими, кому передається інформація. "Депутату заборонено розголошувати конфіденційну інформацію, стаття 19 про статус народного депутата. Ось недавно Геращенко давали інфо. Там взагалі з фізиками ... ", - пише він. При цьому підтверджує, що 6 жовтня депутату Олексію Мушака передали конфіденційну інформацію за операціями з ОВДП.

На думку І. Когут, опубліковані прізвища депутатів можуть говорити про те, що це елемент угоди.

"Мовляв, комісія дає депутатам інформацію про тих, хто їх цікавить, а депутати будуть лояльними до законопроектів, які комісія просуває в Раду. Зокрема, це проекти зі збільшення повноважень комісії. Також проект зі збору додаткових коштів з профучасників, який буде прив'язаний до обсягу угод, тобто додатковий податок. Якщо конфіденційна Інфомрация дійсно була передана в ЗМІ, має чи куководство комисси піти у відставку? У моєму розумінні, так. Якщо ці факти відповідають дійсності. Питання навіть не в долі членів комісії, а в довірі між ринком і комісією. Якщо ця довіра буде втрачено, то це серйозно вплине на розвиток ринку. Адже весь інвестиційний ринок побудований на довірі. Якщо довіри немає, ніхто грошей не дає ", - пояснює він.

Що спеціалізується на питаннях фондового ринку юрист Леонід Бєлкін вважає, що дії Комісії підпадають під ст. 44 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Відповідно до закону, умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської інформації караються штрафом від 750 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

"Те, що Комісія маніпулює інформацією в інтересах створення негативного образу фондового ринку - давно відомо. Згадайте про 100 млрд. Тіньових грошей на біржі, за якими я судився. З іншого боку, поняття інсайдерської інформації та відповідальність за її поширення ніхто не відміняв ", - пише він.