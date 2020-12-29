Камала Харріс вакцинувалася від COVID-19 у прямому ефірі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Обрана віце-президент США Камала Харріс вакцинувалася від COVID-19 у прямому ефірі. Про це повідомляє Bloomberg Quicktake, передає УНН.
Повідомляється, що Камала Харріс вакцинувалася препаратом компанії Moderna.
"Це було просто!", - сказала вона.
Нагадаємо, у Вілмінгтоні, штат Делавер, обраний президент США Джо Байден отримав першу дозу вакцини від COVID-19 у прямому ефірі.
Як повідомлялося в УНН, у США у понеділок, 14 грудня, стартувала кампанія з масової вакцинації проти COVID-19.
WATCH: Vice President-elect @KamalaHarris receives a Moderna #Covid19 shot.
“That was easy!” pic.twitter.com/ckUmLHixAA