Камала Харріс вакцинувалася від COVID-19 у прямому ефірі

Повідомляється, що Камала Харріс вакцинувалася препаратом компанії Moderna.

"Це було просто!", - сказала вона.

Нагадаємо, у Вілмінгтоні, штат Делавер, обраний президент США Джо Байден отримав першу дозу вакцини від COVID-19 у прямому ефірі.

Як повідомлялося в УНН, у США у понеділок, 14 грудня, стартувала кампанія з масової вакцинації проти COVID-19.

WATCH: Vice President-elect @KamalaHarris receives a Moderna #Covid19 shot.



“That was easy!” pic.twitter.com/ckUmLHixAA