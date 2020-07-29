Кабмін встановив вимоги до якості скрапленого газу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Уряд затвердив Технічний регламент щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей, повідомляє Міненерго, передає УНН.
Відповідне рішення ухвалено сьогодні на засідання Кабінету міністрів з ініціативи Міністерства енергетики.
Мета документа – встановлення єдиних обов’язкових для застосування і виконання вимог до якості скрапленого газу для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей.
З прийняттям Технічного регламенту вимоги національних стандартів до показників якості скрапленого газу стають обов’язковими.
Водночас урядовою постановою запроваджується обов‘язкова оцінка відповідності скрапленого газу, що вводиться в обіг або надається на ринку України, за процедурою, встановленою законодавством, а також визначається орган державного ринкового нагляду у цій сфері.
Встановлення вимог до якості відповідає європейським підходам до захисту споживачів та розвитку конкуренції на ринку.
"Введення зазначеної постанови у дію сприятиме забезпеченню ринку якісним скрапленим газом і запобігатиме нецільовому застосуванню газу комунально-побутового споживання та промислових цілей для використання його як палива для автотранспортних засобів", - наголосили в Міненерго.
Нагадаємо, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець розповіла про свої 100 днів на посаді очільника Міненерго.
Довідка УНН: Ольга Буславець була призначена в.о. міністра енергетики 16 квітня. Це перша жінка — керівник енергетичного відомства України.