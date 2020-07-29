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Кабмін встановив вимоги до якості скрапленого газу

Кабмін встановив вимоги до якості скрапленого газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Уряд затвердив Технічний регламент щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей, повідомляє Міненерго, передає УНН.

Відповідне рішення ухвалено сьогодні на засідання Кабінету міністрів з ініціативи Міністерства енергетики.

Мета документа – встановлення єдиних обов’язкових для застосування і виконання вимог до якості скрапленого газу для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей.

З прийняттям Технічного регламенту вимоги національних стандартів до показників якості скрапленого газу стають обов’язковими.

Водночас урядовою постановою запроваджується обов‘язкова оцінка відповідності скрапленого газу, що вводиться в обіг або надається на ринку України, за процедурою, встановленою законодавством, а також визначається орган державного ринкового нагляду у цій сфері.

Встановлення вимог до якості відповідає європейським підходам до захисту споживачів та розвитку конкуренції на ринку.

"Введення зазначеної постанови у дію сприятиме забезпеченню ринку якісним скрапленим газом і запобігатиме нецільовому застосуванню газу комунально-побутового споживання та промислових цілей для використання його як палива для автотранспортних засобів", - наголосили в Міненерго.

Нагадаємо, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець розповіла про свої 100 днів на посаді очільника Міненерго.

Довідка УНН: Ольга Буславець була призначена в.о. міністра енергетики 16 квітня. Це перша жінка — керівник енергетичного відомства України.

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