Кабмін розподілив на утримання доріг загального користування на січень майже 715 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Кабінет міністрів України розподілив кошти на експлуатаційне утримання доріг загального користування на січень 2017 року у сумі 714,7 млн грн. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“Проектом акту передбачається затвердити розподіл коштів експлуатаційного утримання доріг загального користування на січень 2017 року у сумі 714 млн 723 тис. грн”, — представив проект розпорядження міністр інфраструктури Володимир Омелян.