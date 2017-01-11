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Кабмін розподілив на утримання доріг загального користування на січень майже 715 млн грн

Кабмін розподілив на утримання доріг загального користування на січень майже 715 млн грн

Київ • УНН

 • 7942 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Кабінет міністрів України розподілив кошти на експлуатаційне утримання доріг загального користування на січень 2017 року у сумі 714,7 млн грн. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

“Проектом акту передбачається затвердити розподіл коштів експлуатаційного утримання доріг загального користування на січень 2017 року у сумі 714 млн 723 тис. грн”, — представив проект розпорядження міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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