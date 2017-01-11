Кабмин распределил на содержание дорог общего пользования на январь почти 715 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Кабинет министров Украины распределил средства на эксплуатационное содержание дорог общего пользования на январь 2017 года в сумме 714,7 млн грн. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Проектом акта предусматривается утвердить распределение средств эксплуатационного содержания дорог общего пользования на январь 2017 года в сумме 714 млн 723 тыс. грн", — представил проект распоряжения министр инфраструктуры Владимир Омелян.