Ізраїль запустив гуманітарний повітряний міст до України — посол

Цитата

“Ізраїль запустив гуманітарний повітряний міст до України. Протягом наступних кількох тижнів шість вантажних літаків привезуть ліки, медикаменти, продукти харчування тощо. Першу партію вже привезли в Україну”, - повідомив посол.

Раніше

Ізраїль відкрив польовий шпиталь для вимушених переселенців та місцевих жителів на заході України.

#Israel has launched a humanitarian air bridge to #Ukraine. Six cargo planes will bring medicines, medical supplies, food etc. over the next few weeks. The first shipment has already been brought into Ukraine. @MASHAVisrael @IsraelinUkraine pic.twitter.com/zo1tEb2Xm7

