Ізраїль запустив гуманітарний повітряний міст до України — посол
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Ізраїль запустив гуманітарний повітряний міст до України, повідомляє УНН з посиланням на заяву посла Ізраїлю в Україні Михайла Бродського у Twitter.
Цитата
“Ізраїль запустив гуманітарний повітряний міст до України. Протягом наступних кількох тижнів шість вантажних літаків привезуть ліки, медикаменти, продукти харчування тощо. Першу партію вже привезли в Україну”, - повідомив посол.
Раніше
Ізраїль відкрив польовий шпиталь для вимушених переселенців та місцевих жителів на заході України.
#Israel has launched a humanitarian air bridge to #Ukraine. Six cargo planes will bring medicines, medical supplies, food etc. over the next few weeks. The first shipment has already been brought into Ukraine. @MASHAVisrael @IsraelinUkraine pic.twitter.com/zo1tEb2Xm7— Michael Brodsky (@michael_brodsk) April 10, 2022