Израиль запустил гуманитарный воздушный мост в Украину — посол

“Израиль запустил гуманитарный воздушный мост в Украину. В течение следующих нескольких недель шесть грузовых самолетов привезут лекарства, медикаменты, продукты питания и тому подобное. Первую партию уже привезли в Украину”, - сообщил посол.

Израиль открыл полевой госпиталь для вынужденных переселенцев и местных жителей на западе Украины.

#Israel has launched a humanitarian air bridge to #Ukraine. Six cargo planes will bring medicines, medical supplies, food etc. over the next few weeks. The first shipment has already been brought into Ukraine. @MASHAVisrael @IsraelinUkraine pic.twitter.com/zo1tEb2Xm7

— Michael Brodsky (@michael_brodsk) April 10, 2022