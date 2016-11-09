Ізраїль відповів на ракетний обстріл з Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Збройні сили Ізраїлю відкрили вогонь по позиціях сирійських урядових сил у відповідь на ракетний обстріл з півночі району Голанських висот, контрольованого сирійською стороною. Про це йдеться в повідомленні прес-служби армії Ізраїлю, передає УНН з посиланням на Anadolu.
"У відповідь на запуск ракети по ізраїльській території підрозділи армії Ізраїлю завдали удару по артилерійської позиції сил режиму Асада в районі Голанських висот", - йдеться в повідомленні.
"Армія Ізраїлю не допустить посягань на безпеку і суверенітет ізраїльського народу", - сказано в повідомленні.
Раніше ізраїльська влада заявила, що сьогодні по території Голанських висот з Сирії була випущена ракета.