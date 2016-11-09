Израиль ответил на ракетный обстрел из Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Вооруженные силы Израиля открыли огонь по позициям сирийских правительственных сил в ответ на ракетный обстрел с севера района Голанских высот, контролируемого сирийской стороной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы армии Израиля, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
"В ответ на запуск ракеты по израильской территории подразделения армии Израиля нанесли удар по артиллерийской позиции сил режима Асада в районе Голанских высот", - говорится в сообщении.
"Армия Израиля не допустит посягательств на безопасность и суверенитет израильского народа", - сказано в сообщении.
Ранее израильские власти заявили, что сегодня по территории Голанских высот из Сирии была выпущена ракета.