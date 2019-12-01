Іран починає масове виробництво крилатих ракет "Джаск"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Військово-морські сили Ірану сьогодні оголосили про масове виробництво крилатих ракет "Джаск" власної розробки, що запускаються з підводних човнів,. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Press TV і Сіньхуа.
Командувач ВМС Іранської армії контр-адмірал Хоссейн Ханзаде заявив, що іранські підводні човни будуть оснащені зазначеним типом ракет, показник дальності польоту яких в майбутньому будуть "істотно" поліпшений.
Він сказав, що дана зброя дозволить ВМС Ірану вражати цілі на більшій відстані.
Ракета "точно стане великим сюрпризом для ворога", підкреслив Ханзаде без уточнення її технічних характеристик.
Раніше ВМС країни під час виставки в іранській столиці Тегерані представили вітчизняний безпілотний літальний апарат морського базування з вертикальним зльотом і посадкою під назвою "Пелікан-2".
Безпілотний літальний апарат, оснащений чотирма моторами для переміщень у вертикальній площині і потужним пропелером, може здійснювати зліт з рухомих військових кораблів для патрулювання і рекогносцирувальна місій.
Іранський безпілотник може сідати і плисти по поверхні води в разі виникнення надзвичайної ситуації. ВМС Ірану розмістили безпілотники "Пелікан-2" на суднах ВМФ в міжнародних водах.
Крім того, ВМС країни продемонстрували інерційну навігаційну систему, призначену для виявлення і прокладки курсу підводних човнів під поверхнею, де не застосовується традиційна Глобальна система визначення координат (GPS).
Нагадаємо, в Ірані затримали вісім осіб за підозрою в роботі на ЦРУ.