Іран починає масове виробництво крилатих ракет "Джаск"

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Військово-морські сили Ірану сьогодні оголосили про масове виробництво крилатих ракет "Джаск" власної розробки, що запускаються з підводних човнів,. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Press TV і Сіньхуа.