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Іран максимізує експорт нафти попри конфлікт - Bloomberg

Київ • УНН

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Іран різко збільшив експорт нафти після ескалації конфлікту з Ізраїлем. Країна прагне підтримати доходи, розпорошуючи танкери та зберігаючи стабільність поставок через Ормузьку протоку.

Іран максимізує експорт нафти попри конфлікт - Bloomberg

Ескалація конфлікту між Ізраїлем та Іраном посилила напруженість з приводу безпеки водного шляху у Ормузькій протоці. Але у цій ситуації Тегеран намагається максимізувати експорт, що було б способом підтримки доходів.

Передає УНН із посиланям на Bloomberg.

Деталі

Війна між Ізраїлем та Іраном призвела до зростання цін на нафту і танкерних ставок, оскільки трейдери та інвестори зробили ставку на перебої в потоках нафти і вантажопотоках з найбільшого нафтовидобувного регіону світу. Але при цьому, згідно з даними компанії, яка спеціалізується на моніторингу підпільних перевезень - експорт нафти з Ірану різко зріс після початку ескалації конфлікту між Тель-Авівом і Тегераном. 

Наразі немає жодних ознак того, що Ізраїль атакував інфраструктуру експорту нафти Ірану, пише Bloomberg. Тим часом у Тегерані імовірно стурбовані тим, що ситуацією, яка може змінитися не на корсить діючої влади. Як пише видання, у цьому сенсі, саме максимізація експорту була б способом підтримки поставок та доходів - принаймні в короткостроковій перспективі.

Як на мене, цілком зрозуміло, що вони роблять. Вони намагаються вивезти якомога більше барелів, але безпека є їхнім головним пріоритетом

- сказав про підхід Ірану співзасновник TankerTrackers Самір Мадані.

Довідка

TankerTrackers спеціалізується на перевірці супутникових знімків для усунення прогалин у головному інструменті галузі для моніторингу руху суден, так званих сигналах автоматичної ідентифікаційної системи.

Чому це корисно, коли мова йде про Іран? Річ у тім, що багато суден, пов'язаних з торгівлею з цією країною, відключили свої автоматичні передачі, що ускладнює їх відстеження.

Нафта зберігається в щільно упакованих резервуарах для зберігання в Харзі, що робить її більш вразливою до атак, ніж вантажі на суднах, розкиданих навколо Перської затоки або прямуючих до Китаю.

Стратегія розпорошення та стабільність у поставках нафти з Ірану

Супутникові знімки району на південний схід від Харга, де танкери зазвичай чекають перед завантаженням, показують, що порожні судна були розсіяні з початку ізраїльських атак.

Іран застосував аналогічну стратегію розпорошення танкерів, що чекали, коли раніше зазнав нападу Ізраїлю в жовтні. Тоді він також забезпечив безперебійний експорт.

Ще однією ознакою того, що потоки з регіону Близького Сходу не обмежуються, є те, що дані відстеження танкерів, зібрані агентством Bloomberg, свідчать про відсутність помітних змін у поставках нафти через Ормуз.

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Також не відбулося суттєвих змін у швидкості, з якою судна рухаються водним шляхом, через який проходить близько п'ятої частини світового видобутку нафти.

Доповнення

Жодних значних нападів на комерційне судноплавство в регіоні з минулого тижня зафіксовано не було. Хоча у вівторок 17 червня, біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів зіткнулися два нафтові танкери

Судна загорілися, але жертв і розливів нафти немає.

Оскільки кінця конфлікту, схоже, не видно, ринки перебувають у стані тривоги. Будь-яке блокування водного шляху або порушення потоку нафти може спричинити різке зростання цін на сиру нафту та вплинути на країни-імпортери, особливо в Азії, пише DW.

Китай, Індія, Японія та Південна Корея є основними напрямками – на ці чотири країни разом припадає майже 70% усіх потоків сирої нафти та конденсату, що проходять через протоку.

Ці ринки, ймовірно, найбільше постраждають від перебоїв у судноплавстві.

Будь-які дії Ірану, спрямовані на переривання потоку нафти цим водним шляхом, також можуть поставити під загрозу відносини Тегерана з арабськими державами Перської затоки, такими як Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати — країнами, з якими Іран ретельно покращив відносини в останні роки.

Нагадаємо

УНН передавав, що ціни на нафту продовжують зростати на тлі конфлікту Ірану та Ізраїлю.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 26 центів, або 0,3%, до $76,71 за барель на 04:40 за Гринвічем (07:40 за Києвом). Ф'ючерси на нафту марки WTI зросли на 35 центів, або на 0,5%, до $75,19 за барель.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ЕкономікаНовини Світу
Brent
Israel
Bloomberg
India
Тегеран
Південна Корея
Саудівська Аравія
Об'єднані Арабські Емірати
Китайська Народна Республіка
Японія
Іран
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