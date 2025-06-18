Иран максимизирует экспорт нефти, несмотря на конфликт - Bloomberg

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном усилила напряженность в отношении безопасности водного пути в Ормузском проливе. Но в этой ситуации Тегеран пытается максимизировать экспорт, что стало бы способом поддержки доходов.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Война между Израилем и Ираном привела к росту цен на нефть и танкерных ставок, поскольку трейдеры и инвесторы сделали ставку на сбои в потоках нефти и грузопотоках из крупнейшего нефтедобывающего региона мира. Но при этом, согласно данным компании, специализирующейся на мониторинге подпольных перевозок - экспорт нефти из Ирана резко возрос после начала эскалации конфликта между Тель-Авивом и Тегераном.

В настоящее время нет никаких признаков того, что Израиль атаковал инфраструктуру экспорта нефти Ирана, пишет Bloomberg. Тем временем в Тегеране, вероятно, обеспокоены ситуацией, которая может измениться не в пользу действующей власти. Как пишет издание, в этом смысле, именно максимизация экспорта была бы способом поддержки поставок и доходов - по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

«Как по мне, вполне понятно, что они делают. Они пытаются вывезти как можно больше баррелей, но безопасность является их главным приоритетом» - сказал о подходе Ирана соучредитель TankerTrackers Самир Мадани.

Справка

TankerTrackers специализируется на проверке спутниковых снимков для устранения пробелов в главном инструменте отрасли для мониторинга движения судов, так называемых сигналах автоматической идентификационной системы.

Почему это полезно, когда речь идет об Иране? Дело в том, что многие суда, связанные с торговлей с этой страной, отключили свои автоматические передачи, что затрудняет их отслеживание.

Нефть хранится в плотно упакованных резервуарах для хранения в Харге, что делает ее более уязвимой к атакам, чем грузы на судах, разбросанных вокруг Персидского залива или направляющихся в Китай.

Стратегия рассредоточения и стабильность в поставках нефти из Ирана

Спутниковые снимки района к юго-востоку от Харги, где танкеры обычно ждут перед погрузкой, показывают, что пустые суда были рассеяны с начала израильских атак.

Иран применил аналогичную стратегию рассредоточения танкеров, которые ждали, когда ранее подвергся нападению Израиля в октябре. Тогда он также обеспечил бесперебойный экспорт.

Еще одним признаком того, что потоки из региона Ближнего Востока не ограничиваются, является то, что данные отслеживания танкеров, собранные агентством Bloomberg, свидетельствуют об отсутствии заметных изменений в поставках нефти через Ормуз.

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Также не произошло существенных изменений в скорости, с которой суда движутся по водному пути, через который проходит около пятой части мировой добычи нефти.

Дополнение

Никаких значительных нападений на коммерческое судоходство в регионе с прошлой недели зафиксировано не было. Хотя во вторник 17 июня, у побережья Объединенных Арабских Эмиратов столкнулись два нефтяных танкера.

Суда загорелись, но жертв и разливов нефти нет.

Поскольку конца конфликта, похоже, не видно, рынки находятся в состоянии тревоги. Любая блокировка водного пути или нарушение потока нефти может вызвать резкий рост цен на сырую нефть и повлиять на страны-импортеры, особенно в Азии, пишет DW.

Китай, Индия, Япония и Южная Корея являются основными направлениями – на эти четыре страны вместе приходится почти 70% всех потоков сырой нефти и конденсата, проходящих через пролив.

Эти рынки, вероятно, больше всего пострадают от перебоев в судоходстве.

Любые действия Ирана, направленные на прерывание потока нефти этим водным путем, также могут поставить под угрозу отношения Тегерана с арабскими государствами Персидского залива, такими как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты — странами, с которыми Иран тщательно улучшил отношения в последние годы.

Напомним

УНН передавал, что цены на нефть продолжают расти на фоне конфликта Ирана и Израиля.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 26 центов, или 0,3%, до $76,71 за баррель на 04:40 по Гринвичу (07:40 по Киеву). Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 35 центов, или на 0,5%, до $75,19 за баррель.

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