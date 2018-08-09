Інфляція в Україні склала понад 12%
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. За результатами семи місяців 2018 року споживча інфляція сягнула 12,1% у відповідності до аналогічного періоду минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
Зокрема, за результатами січня-липня поточного року у відповідності до січня-липня минулого року інфляція складає 12,1%. Якщо порівнювати липень із липнем то цей показник сягає 8,9%.
Як зауважили у Держстаті, споживчі ціни в липні 2018 року порівняно з попереднім місяцем знизилися на 0,7%, водночас, з початку року зросли на 3,6%.
Базова інфляція в липні порівняно з попереднім місяцем становила −0,1%, а з початку року — 3,4%.
У липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,9%. Найбільше (на 12,4–7,6%) подешевшали овочі, фрукти та яйця. На 1,1–0,2% знизилися ціни на молоко та молочні продукти, сало, масло, свинину. Водночас на 1,9–0,7% подорожчали цукор, продукти переробки зернових, хліб, рис, м’ясо птиці, макаронні вироби, риба та продукти з риби.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, у т.ч. тютюнові вироби — на 2,6%, алкогольні напої — на 0,8%.
Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,5% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 4,2%, каналізацію — на 2,8%, водопостачання — на 2,2%.
Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,7% в основному спричинено подорожчанням проїзду у автодорожньому пасажирському транспорті на 3,6%. Разом з тим на 0,3% подешевшали паливо та мастила.
Нагадаємо, МЕРТ озвучило очікування щодо інфляції на кінець року.