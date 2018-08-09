Инфляция в Украине составила более 12%

В частности, по результатам января-июля текущего года в соответствии с январем-июлем прошлого года инфляция составляет 12,1%. Если сравнивать июль с июлем то этот показатель достигает 8,9%.

Как отметили в Госстате, потребительские цены в июле 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,7%, в то же время с начала года выросли на 3,6%.

Базовая инфляция в июле по сравнению с предыдущим месяцем составила −0,1%, а с начала года — 3,4%.

В июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,9%. Больше всего (на 12,4-7,6%) подешевели овощи, фрукты и яйца. На 1,1-0,2% снизились цены на молоко и молочные продукты, сало, масло, свинину. В то же время на 1,9-0,7% подорожали сахар, продукты переработки зерновых, хлеб, рис, мясо птицы, макаронные изделия, рыба и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,8%, в т.ч. табачные изделия — на 2,6%, алкогольные напитки — на 0,8%.

Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% произошел главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 4,2%, канализацию — на 2,8%, водоснабжение — на 2,2%.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,7% в основном вызвано подорожанием проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 3,6%. Вместе с тем на 0,3% подешевели топливо и масла.

Напомним, МЭРТ озвучило ожидания по инфляции на конец года.