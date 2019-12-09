Ілон Маск проїхався по Малібу на Tesla Cybertruck
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск проїхався з друзями на Tesla Cybertruck по Малібу у США. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання TMZ.
"Ілон Маск взяв свій суперкрутий Cybertruck і дебютував в Малібу. Голова Tesla приїхав до ресторана Нобу (Малібу, США) на Cybertruck в суботу ввечері з друзями. І це стало найбільшою подією в заповненому знаменитостями ресторані. Не дивно, адже автомобіль залишили при вході і відвідувачі кружляли навколо нього і фотографувалися всю ніч", - повідомили у ЗМІ.
Вказано, що ніхто не кидав у скло важких предметів.
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Також повідомляється, що Ілон Маск вийшов з ресторану з Едвардом Нортоном, який хотів подивитись на автомобіль.
Нагадаємо, за три дні Tesla отримала 200 тисяч замовлень на нову модель Cybertruck.
Tesla CEO @elonmusk took a ride of the CyberTruck like a BOSS
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