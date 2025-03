Ілон Маск проїхався по Малібу на Tesla Cybertruck

"Ілон Маск взяв свій суперкрутий Cybertruck і дебютував в Малібу. Голова Tesla приїхав до ресторана Нобу (Малібу, США) на Cybertruck в суботу ввечері з друзями. І це стало найбільшою подією в заповненому знаменитостями ресторані. Не дивно, адже автомобіль залишили при вході і відвідувачі кружляли навколо нього і фотографувалися всю ніч", - повідомили у ЗМІ.

Вказано, що ніхто не кидав у скло важких предметів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під час презентації Tesla Cybertruck тріснуло броньоване скло автомобіля

Також повідомляється, що Ілон Маск вийшов з ресторану з Едвардом Нортоном, який хотів подивитись на автомобіль.

Нагадаємо, за три дні Tesla отримала 200 тисяч замовлень на нову модель Cybertruck.

Tesla CEO @elonmusk took a ride of the CyberTruck like a BOSS



Wait... He is the BOSSpic.twitter.com/GUJUrz4xDy

— Tesmanian.com (@Tesmanian_com) 8 декабря 2019 г.